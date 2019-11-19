ASELSAN Ar-Ge ile büyüyor
Türkiye’nin Ar-Ge karnesine göre en başarılı şirketlerden biri ASELSAN oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün’e verdi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde 2009 yılından beri Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olan ve bünyesinde altı Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN, En Fazla Yeni Ar-Ge Personeli İstihdamı ile En Fazla Ar-Ge Harcaması olmak üzere iki alanda birincilik ödülüne layık görüldü.
ASELSAN 2018 yılında cirosunun yüzde 24’ünü Ar-Ge’ye ayırarak yaklaşık 2,2 Milyar TL harcama yaptı. Halen 4 bin 300’ün üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden ASELSAN, 2018 yılında 386 yeni araştırmacıyı kadrosuna dâhil etti.
Vira Haber
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Etiketler : Ar-Ge, ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Prof. Dr. Haluk Görgün
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