ASELSAN Ar-Ge ile büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde 2009 yılından beri Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olan ve bünyesinde altı Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN, En Fazla Yeni Ar-Ge Personeli İstihdamı ile En Fazla Ar-Ge Harcaması olmak üzere iki alanda birincilik ödülüne layık görüldü.

ASELSAN 2018 yılında cirosunun yüzde 24’ünü Ar-Ge’ye ayırarak yaklaşık 2,2 Milyar TL harcama yaptı. Halen 4 bin 300’ün üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden ASELSAN, 2018 yılında 386 yeni araştırmacıyı kadrosuna dâhil etti.

Vira Haber