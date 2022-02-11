Crystal Cruises'ın Genel Merkezi Kapanıyor

Dünyanın en prestijli kruvaziyer şirketlerinden biri artık yok. ABD'deki Crystal Cruises çalışanlarının tümü bu hafta fesih mektupları aldı ve artık işe dönmeyecekler.

Crystal Cruises gemilerindeki mürettebat, haberi gemilerin kaptanları aracılığıyla aldı, ancak şirket Başkanı veya karadaki temsilciler tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Crystal Cruises daha önce 29 Nisan 2022'ye kadar seferlerini askıya aldı, Nehir yolculukları ise Mayıs 2022'nin sonuna kadar askıya alındı.

MÜRETTEBAT İÇIN BELİRSİZLİK

Crystal Cruises’ın gemileri Crystal Serenity, Crystal Symphony ve Crystal Endeavour gemilerindeki mürettebat, belirsiz dönem yaşıyor.

Crystal Serenity'nin Kaptanı, gemilerin PA sistemi hakkında bir duyuru yaptı ve şunları söyledi:

“Şirket başkanının açıklamasını bekliyordum ama şu ana kadar kendilerinden tek kelime duymadım. ABD'deki tüm Crystal Cruises ofisinin kapatılacağı konusunda bilgilendirildim. Çalışanların tümü dün öğleden sonra işten çıkarma mektupları aldı ve çoğu yarın işteki son günlerini yaşayacak. Ve sadece birkaçı Cuma gününe kadar ofiste kalacak.

”Crystal Cruises, birkaç hafta önce iflas başvurusunda bulunan Genting Hong Kong şirketinin bir parçasıdır. O zamandan beri mahkemeler, Genting'in üç yolcu gemisi Crystal, Dream ve Star Cruises için iş yapmaya devam etme olasılıklarının olup olmadığını görmek için tasfiye memurları atadı. Crystal Cruises için bu şu anda imkansız görünüyor.

Kruvaziyer hattını yeniden düzenlemek yerine, Crystal Cruises'ın gemileri üzerinde ipotek tutan bankaların, gemiyi bir bütün olarak satmak yerine bu varlıkları ayrı ayrı satması daha olası görünüyor. Yeni Crystal Endeavour, özellikle büyüyen bir grup lüks seyir ve keşif operatörü için ilgi çekici.

Ayrıca, ödenmemiş yakıt faturaları nedeniyle Crystal Symphony ve Crystal Serenity için Bahamalar ve ABD'de tutuklama emri çıkaran Peninsula Petroleum Far East meselesi de var.

Crystal Serenity kaptanı şunları anlattı: “Crystal Cruises'ın üç gemisi, bankalar tarafından atanan V-gemilerinin yönetimi altında olacak. Alınan son habere göre, V.Ships'in bankalar tarafından atanan yeni yönetim olacağı yönünde. Şimdi ne olacak ve ileride ne olacak hiçbir fikrim yok. Başkanımızdan bir mektup alır almaz sizinle paylaşacağım.

Maalesef bu Crystal Cruises'ın sonu ve gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Sanırım gemiler satılık ve o zamana kadar V.Ships bizim yönetici şirketimiz olacak. Muhtemelen bir sürü sorunuz olduğunu biliyorum ama ne yazık ki şu anda herhangi bir cevabım yok.”

Crystal Serenity ve Crystal Symphony, Bahamalar'daki Freeport açıklarında demirlenirken Crystal Endeavour, Uruguay'daki Montevideo'ya doğru yola çıktı. V-gemilerini Crystal ekibi tanıyor. V-gemileri zaten Crystal Cruises için personel şirketi olarak hareket etti. Şimdi muhtemelen gemi mürettebatının ülkelerine geri gönderilmesini ve gemiler satılana kadar bakım için bir iskelet mürettebatın gemide kalmasını sağlayacaklar.

Geçen yıl pandemi ile mücadele ve operasyonların yeniden başlaması sırasında alınan olumlu sonuçlardan sonra, bu artık Crystal Cruises için son. 1988 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK) tarafından kurulan Crystal, ilk gemisi Crystal Harmony'yi 1990 yılında denize indirdi. Mevcut sahipleri, Genting Hong Kong, 2015 yılında devraldı.

Crystal Cruises yakın zamana kadar parlak bir gelecek yolunda görünüyordu. Genting Hong Kong devraldığından beri, Crystal Cruises iki orta boy yolcu gemisini, beş nehir gemisini, Crystal Skye adlı özel bir jeti ve bir keşif gemisini içerecek şekilde önemli ölçüde büyüdü.

Crystal Cruises, Genting Hong Kong veya V-ships, Crystal Cruises'ın geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.