Türk Tersanelerinde Bir İlk!

Konu ile ilgili açıklama yapan UZMAR CEO'su A. Noyan Altuğ, enerji yönetim sistemlerine ilişkin ISO 50001 sertifikasının, şirket kültürünün çevresel taahhüdünün doğrudan bir yansıması olduğunu ifade eti.

İşleyişlerinin her kademesinde kendilerini yalın ilkelere ve enerji tasarruf yöntemlerini uygulamaya adadıklarını ifade eden Altuğ, tüm UZMAR çalışanlarını enerji tüketimini azaltma ve enerji verimliliğini arttırmada aktif çalışmalarından dolayı tebrik etti.

UZMAR Tersanesi’ni ziyaret edenlerin enerji tüketimini azaltma önlemlerini olumlu karşıladığının altını çizen Altuğ, “Gemilerinin yakıt açısından verimli olduğunun farkındalar ve çevresel duyarlılığın UZMAR kültürüne ve gemi inşa sürecine nasıl başarıyla adapte edildiğini görebiliyorlar” dedi.

Güçlü yönetim sistemlerinin değerini uzun yıllardır benimseyen UZMAR, daha önce de ISO 14001 çevre ve ISO 9001 kalite standartlarına göre sertifikalandırılmıştı.

Vira Haber