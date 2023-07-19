"Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na Ulaştı
Meksika donanmasına ait yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na ulaştı
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Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak gönderilen yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı. Gemi, Sultanahmet Camisi önünde görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : Cuauhtemoc, İstanbul, Meksika Donanması
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