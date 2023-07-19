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"Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na Ulaştı

"Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na Ulaştı

Meksika donanmasına ait yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na ulaştı

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Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak gönderilen yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı. Gemi, Sultanahmet Camisi önünde görüntülendi.

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Vira Haber

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