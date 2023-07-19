"Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu'na Ulaştı

Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak gönderilen yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı. Gemi, Sultanahmet Camisi önünde görüntülendi.

Vira Haber