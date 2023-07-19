IMO, Yeni Genel Sekreterini Seçti
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi, Panama Cumhuriyeti'nden Arsenio Antonio Dominguez Velasco'yu ilk 4 yıllık bir dönem için bir sonraki Genel Sekreter olarak atadı.
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Valesco, Meclis'in onayına bağlı olarak 1 Ocak 2024'te göreve başlayacak.
Karar, 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen IMO Konseyi'nin 129. oturumunun bir parçası olarak bugün yapılan gizli oylamayla verildi.
IMO'nun yedi üye ülkesi, Kore Cumhuriyeti'nden mevcut görevdeki Kitack Lim'in görev süresinin 31 Aralık 2023'te sona ermesi nedeniyle Genel Sekreterlik görevi için aday gösterdi.
Vira Haber
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Etiketler : IMO, Genel Sekreter, Seçim
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