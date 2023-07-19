Norse Tersanesi Ecofıve’ı Denize İndirdi

2021 yılında Kocaeli Serbest Bölge’deki Tersanesini de grup şirketleri bünyesine katarak gemi inşa faaliyetlerine devam eden Norse Grup Şirketleri, Norveçli müşterisi için inşa ettiği 74m Fabrika Balıkçı Gemisi Ecofive’ı Kocaeli’deki tersanesinde düzenlediği tören ile suya indirdi.

2022 yılında Norveç’te düzenlenen fuarda ‘’ İnovasyon Ödülü’’ ve 2023 yılında da ‘’Yılın Gemisi’’ ödülü alan Ecofive, Norse Tersanesinin bugüne kadar inşa ettiği 18. Gemi oldu. Balıkçılık alanında devrim niteliğinde özelliklere sahip olan bu gemi yeşil enerji ve çevreci sistemi ile birlikte yüksek kaliteli ürün çıktısı ile kendi alanında ilk olma özelliğini taşıyor.

Norse Tersanesinin düzenlediği törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele kaymakamı Necip Çakmak, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Uzun, Kocaeli Serbest Bölge Müdürü Osman Akgül, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli Sanayi İl Müdürü , QNB Finansbank Bölge Müdürü Dilek Babiloğlu ve birçok davetli katıldı.

Tören, istiklal marşının okunmasının ardından Norse Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Süngü ve Jon Thorvald Havardsen’in açılış konuşmaları ile başladı.

Süngü: ‘’ Türkiye-Norveç yakınlaşması ülkemiz ve sektöre önemli katkılar sağlıyor’’

Son yıllarda Türkiye-Norveç arasındaki yakın işbirliklerinin hem denizcilik hem de ülkemiz adına sağladığı önemli katkılar olduğuna dikkat çeken Mustafa Süngü konuşmasında: ’’ Bizlerde bu süreçte, gemi inşa ve tersaneciliğin birçok aşamasında aldığımız görevler sonrası edindiğimiz tecrübeleri, Türk ve Norveç kültürleriyle harmanlayıp NORSE markasını ortaya çıkardık ve kalite odaklı müşteri memnuniyeti sağlayan bir yönetim sistemi oluşturduk.

Genç, Dinamik, Coşkulu ve Üretken ekibimizle, kısa sürede önemli projelere imza atarak iki ülke arasındaki ilişkilerin, gelişmesine de katkıda bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

‘’Ecofive ile gurur duyuyoruz’’

Norse Tersanesi’nin Kocaeli’deki tersanesinde inşa edilen ilk gemi olma özelliği taşıyan Ecofive balıkçı gemisinin aldığı ödüller ile guru duyduklarını belirten Süngü sözlerine şöyle devam etti:

‘’ Gemimiz, geçtiğimiz yıl bünyemize kattığımız bu güzel tersanede inşa ettiğimiz ilk gemi olma özelliğini taşırken Norveç’te de balıkçılık alanında devrim yaratacak niteliklere sahip olma özelliğindedir. Bu proje 2022 yılında Nor-Fishing balıkçılık fuarında inovasyon ödülü kazanmış olup, bu yıl haziran ayında düzenlenen ve dünyanın en etkili denizcilik fuarlarından biri olan Nor-Shipping organizasyonunda ise yılın gemisi seçilerek bizlere ayrı bir gurur yasatmıştır’’

Açılış ve protokol konuşmalarından sonra konuşmacı ve katkı sağlayanlara günün anısına verilen plaketler takdim edildi. Ecofive balıkçı gemisi kurdele kesimiyle birlikte davetlilerin alkışları arasında suyla buluştu. Tören davetlilere verilen yemek ile sona erdi.

Vira Haber