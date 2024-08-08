Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde 39 memeli, 41 kuş, 24 sürüngen, 24 amfibi, 10 kelebek, 12 odunsu gövde, 25 bitki canlandırması olmak üzere toplam 175 türün bulunduğu Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi, 24 Mayıs’ta açıldı. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğini tanıtmak ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulan merkezi geçen 2 aylık süreçte 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler merkez sayesinde Çukurova Bölgesi’nin ve yakın bölgelerin biyoçeşitliliği hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca, merkezde interaktif eğitim alanları, belgesel gösterim salonu ve kütüphane de bulunuyor. Ziyaretçiler, bu alanlarda biyoçeşitliliğin önemi ve korunmasıyla ilgili bilgi edinebiliyor, çeşitli eğitim programlarına katılabiliyor.

Merkezde 175 tür var

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca “Tüm dünyada özellikle son yüzyılda sanayileşme, nüfus artışı, habitatların bölünmesi ve daralması gibi olumsuz etkilere küresel iklim değişikliği faktörünün de eklenmesi ile biyolojik çeşitlilik gerilemeye başladı. Biyoçeşitliliğin takibinin ve doğal yaşam ortamlarının izlemesinin yapılması her şeyden önce tespiti ve kayıt altına alınması ile mümkün olabileceğinden Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında çalışma yapıldı. Çukurova Bölgesi ve yakın mıntıkaların Biyoçeşitlilik kapasitesinin tanıtıldığı bir Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi kurulması düşüncesi bu şekilde ortaya çıktı” dedi.

Merkezde 39 memeli, 41 kuş, 24 sürüngen, 24 amfibi, eklem bacaklılar, 10 kelebek, 12 odunsu gövde, 25 bitki canlandırması olmak üzere 175 türün tanıtımı yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılacak ortak çalışmalarla önümüzdeki dönemde Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi’ni ziyaret eden çocuk ve gençlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Vira Haber