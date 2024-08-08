Beyşehir Gölü’nde Avlanan Balıklara Boy Limiti Denetimi

Beyşehir Gölü’nde serbest dönem avcılık faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, denetimlerde ölçümler gerçekleştirerek balıkların kurallara uygun olarak avlanıp avlanmadığını kontrol ediyor.

Denetimlerde boy limitine uygun olmadığı tespit edilen balıklar için ilgililerine cezai işlem uygulanıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlere ilişkin açıklamasında göl kıyısındaki balık alım kantarları ile balıkçı teknelerinin denetime tabi tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, denetimlerde ruhsat ve belge kontrolü yapılırken, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığının da kontrol edildiği vurgulanarak, “Sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı ve tatlı su kefali için 26, tatlı su kefali için de 20 santim altı boy yasağı olduğunu hatırlatıyor, balıkçılık sektörümüzün tüm paydaşlarına bereketli bir av sezonu diliyoruz” denildi.

Vira Haber