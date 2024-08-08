Yalıkavak Marina’ya Oy Verin, Türkiye’nin Gururunu Zirveye Taşıyın!

The Yacht Harbour Association (TYHA) Marina Ödülleri 2024’te “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” unvanını yeniden kazanmayı hedefleyen Yalıkavak Marina için son oylama tarihi olan 30 Ağustos hızla yaklaşıyor. Yalıkavak Marina’nın bu prestijli unvanı yeniden kazanabilmesi için destekleriniz büyük bir fark yaratabilir. Her bir oy, marinanın zirveye ulaşmasına katkıda bulunacak değerli bir adım.

Oy kullanmak için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz arama kutucuğuna Yalıkavak Marina yazıp, e-posta adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 30 Ağustos 2024 tarihine kadar oy verebilirsiniz.

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından İngiltere merkezli The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından daha önce beş kez bu prestijli ödülü Türkiye’ye getiren Yalıkavak Marina, başarılarına bir yenisini eklemek için herkesi yeniden oy vermeye çağırıyor.

Oylama için son günler

Yalıkavak Marina, 2018-2019 ve 2022-2023 yıllarının “En İyi Süper Yat Marinası”, 2020-2021 yıllarının “En İyi Uluslararası Marinası” ve “Temiz Marina” ödüllerini kazanarak, Türkiye’nin ilk ve tek “5 Altın Çıpa Platin” derecesine sahip marinası olarak tarih yazdı. Bu başarıları sürdürmek ve Türkiye'ye altıncı kez bu büyük ödülü getirmek için, marina sektöründe mükemmelliği ve sürdürülebilirliği teşvik eden bu uluslararası oylamada desteklerinizi bekliyor.

Yalıkavak Marina hakkında

Bodrum, Türkiye’de bulunan Yalıkavak Marina The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 ve 2022-2023 Yıllarının En İyi Süper Yat Marinası”, “2020-2021 Yılların En İyi Uluslararası Marinası” ödüllerine layık görülmüş ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ile derecelendirilmiştir. 2023 yılında da Türkiye'nin ve dünyanın en çok ödül alan ve yine Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan Yalıkavak Marina, 5 Altın Çıpa Platin derecesi ile dünyanın ilk 10 marinası arasında yer alırken sürdürülebilirlik ve çevre koruma girişimleri sayesinde Mavi Bayrak ve Temiz Marina Sertifikası ile ödüllendirilmiştir. Yalıkavak Marina “UNICEF Platin Kanatlar” programının gururlu bir katılımcısıdır ve UNICEF Türkiye Ulusal Komitesi’ne destek olarak hem Türkiye hem de dünya çapındaki yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmaları için çaba göstermektedir.

620 yatı aynı anda ağırlayabilen ve 140 m uzunluğa kadar yatlar için birinci sınıf hizmetler sunan Yalıkavak Marina, dünyaca ünlü mağazalar, lüks mücevher ve aksesuar butikleri, Michelin yıldızlı restoranlar, plaj kulüpleri, kafeler, barlar, sağlık ve dinlenme tesislerinin yanı sıra lüks bir otele de ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın 120 ülkesinden 2 milyondan fazla misafirin tercih ettiği gözde bir destinasyon olan Yalıkavak Marina 12 ay faaliyet göstererek iş ortaklarıyla birlikte yılda 3000’den fazla kişiye istihdam yaratmaktadır.

Vira Haber