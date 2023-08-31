Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Yönetim Kurulunu Kabul Etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerini, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Ziyarete, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldıkları ziyarette, iş dünyasının gündemindeki konular görüşüldü.
Vira Haber
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Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Yönetim Kurulu
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