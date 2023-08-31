Dto Aliağa’da Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde Odanın 41. Kuruluş yıl dönümü ve Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Haziran ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ağustos ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“Odamızın 41. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın bu yıl 41. Kuruluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek: “ Denizci büyüklerimizin büyük çaba ve özveriyle kurdukları ve bugün çok büyük bir kurum haline gelen Deniz Ticaret Odamızın kuruluşunun 41.yılını kutluyoruz. Bu vesile ile bu kurumda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı Meclis Toplantısına katılarak sektörle ilgili paylaşımda bulunduklarını ifade eden Başkan Şimşek “Odamızın Ağustos ayı meclis toplantısına katılım sağladım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Denizcilik Genel Müdürümüz Sayın Ünal Baylan’ın da katılım sağladığı toplantıda sorumluluk sahamızla ilgili paylaşımda bulundum.” Dedi.

“Gemi uğrak sayımızdaki artış devam ediyor”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2023 yılı Ocak – Temmuz dönemi elleçlenen net ton 47 milyon 29 bin 378 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 7 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 70 milyon 683 bin 231 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 7,32 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Temmuz döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 905 bin 656 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 856 bin 966 TEU karşılaştırıldığında % 5,68 artış olmuştur. 2023 yılı Ocak – Temmuz aylarına bakıldığında tahliye tonajının temel 2 ürün üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ham petrol 11 milyon 935 bin 80 ton ve hurda demir ise 3 milyon 638 bin 984 ton olarak görülmekte. Temel 2 mal cinsini LNG, taş kömürü, konteynerle taşınan mallar, soya fasulyesi ve kütük demir takip etmektedir. 4 ana boşaltma mal cinsinin aylık değişimlerine baktığımızda ise LNG’nin mevsimsel düşüşünü bir tarafa koyarsak diğer mal cinslerinde istikrarlı bir hareket göze çarpmaktadır. Ham petrol ortalama aylık 2 milyon ton, hurda demir ortalama 500 bin ton ve taş kömürü mayısta ciddi bir düşüş olsa da ortalama 200 bin ton elleçlenir durumdadır. 2023 yılı Ocak – Temmuz aylarına bakıldığında yükleme tonajının temel ürünlerinin konteyner içinde taşınan değişik mal cinsleri, petrol türevleri ve rulo saç olarak gözükmektedir. Petrol türevleri içinde en yüksek tonaj motorine ait olup 3 milyon 662 bin 570 ton olarak gerçekleşmiştir. Yüklemedeki temel 5 mal cinsinin aylık değişim grafiklerine bakıldığında mayıs döneminden itibaren düşüş gözlenmektedir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Temmuz dönemi uğrak yapan gemi sayısı 3 bin 757 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 483 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 7,86 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. 2023 yılı Ocak – Temmuz döneminde kurvaziyer hareketlerine baktığımızda Kuşadası ve İstanbul’un % 65 pay aldığını görüyoruz. Sorumluluk sahamızdaki Dikili limanımız 14 adet gelen gemi ve 2 bin 655 yolcu ile Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır.”

“30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun”

Konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünü kutlayarak sonlandıran Başkan Adem Şimşek: “30 Ağustos, Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal’in Başkumandanlığında milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı, Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.