Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek yarışla ilgili Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları makamın önemi doğrultusunda federasyonumuzun takvimindeki en önemli faaliyetlerimizin başında gelmektedir. Böylesine önemli bir yarışın Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrarlanması ve güney sahillerimizin yanı sıra İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini de uluslararası yelken tutkunları ile buluşturacak olması nedeniyle gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun uluslararası bir marka haline geldiğini dile getiren Akdurak, "Yarışlara katılan ülke ve tekne sayısındaki istikrarlı artış, ülkemiz yelkenciliğinin gelmiş olduğu noktayı net bir şekilde gösteriyor. Faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen başta İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü yönetimi olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası adıyla başlayan yarışın ilk ayağı 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın 2. ayağı ise 27-29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda yapılacak.

Vira Haber