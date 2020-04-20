Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi masaya yatırılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesindeki yığılmayı önleme durumu kesinleştirilirse ancak başvurulabileceği belirtiliyor.

MARKETLER AÇIK

Konuyla ilgili bir formül de 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine bu yönteme göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

KORONAVİRÜSTE PİK SÜRECİ VE RAMAZAN AYI OPERASYONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki haftadır 31 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda gelecek hafta pik seviyeye ulaşması beklenen koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler de detaylarıyla konuşulacak.

Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde koronavirüse karşı şehirlerde ve ekonomide alınacak yeni tedbirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar da görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk'ün Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için 27 Nisan'da tamamlanması planlanan uçaklarla Türkiye'ye taşıma operasyonu hakkında son bilgileri paylaşacak.

Vira Haber