Denizi Kirleten 4 Gemiye Milyonluk Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için havadan ve karadan denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerin deniz uçağıyla takip edildiği bildirilerek, "2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2020 yılı içinde bugüne kadar 77 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira para cezası kesildi. Denizi kirleten 4 gemi, deniz uçağının kontrolü ve diğer denetimler sırasında tespit edildi." açıklamalarına yer verildi.

Vira Haber