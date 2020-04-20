Hin Leong Trading’ten İflas Koruması İçin Başvuru

Singapur’un en zengin insanlarından biri tarafından kurulan petrol ticaret firması Hin Leong Trading, yaklaşık 4 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırma noktasında iflas koruması için başvuruda bulundu. Özel şirket, durumu bilen insanlara göre, borç aldığı kurumlara Cuma günü Singapur Şirketler Yasası’nın 211(B) kısmının altında bir başvuru yapmayı planladığını duyurdu. Singapurdaki yüksek mahkeme tarafından onay verilirse Hin Leong'a yaklaşık iki düzine banka ile yeniden yapılanma anlaşması yapmak için 30 günlük bir moratoryum dönemi kazandırabilecek.

Borç aldığı kurumlara gönderdiği mektupta firma, mücadele edebilmesi için başvurunun önemli olduğunu belirtti ve yasal veya iflas başvuru davaları veya atılacak icra adımları konusunda her an ciddi bir tehdidin var olduğunu ekledi.

Mektubu inceleyen Financial Times’ın haberine göre, HLT’nin yönetimini, işini ve operasyonlarını mümkün olduğunca stabilize etmek ve alacaklıları ve danışmanları ile teklif edilen borcun yeniden yapılandırması konusunda çalışması için tüm kaynaklarını ve yönetim kapasitesini acil ve kritik olarak kullanması gerektiği belirtildi.

Hin Leong, borç verenlerden herhangi birinin iflas başvurusuna karşı çıkması durumunda adli yönetim seçeneğini araştırmaya hazır olduğunu söyledi. Bu araştırma, şirketi yönetmek için bir mahkeme tarafından atanan bağımsız bir yönetici tarafından gerçekleştirilebilir.

Mektup, “Banka Kreditörlerini görüşlerini buna göre ifade etmeye davet ediyoruz” şeklinde sonlandı.

Hin Leong yorum yapmaktan kaçındı.

1963'te Çinli iş adamı Lim Oon Kuin tarafından kurulan şirketin kötü gidişatı sektörün tamamı için şok etkisi yarattı.

Şirket, Asya'daki en büyük bunker ve gemi yakıtı tedarikçilerinden biri olmasının yanı sıra tüccarlar tarafından bölgedeki petrol fiyatlarını belirlemek için kullanılan kapalı piyasada aktif bir katılımcıdır.

3,85 milyar dolarlık borcu olan Hin Leong, borç verenlerle bu hafta görüşmelere başladı, ancak anlaşmaya varamadılar. Sonuç olarak şirket alacaklılarından korunmaya karar verdi.

HSBC, 600 milyon dolar ile Hin Leong'a en mağdur bankadır. HSBC'yi 300 milyon dolar ile ABN Amro izlemektedir. Bunların yanı sıra üç Singapur bankasının (DBS Group, OCBC Bankası ve United Overseas Bankası) 680 milyon dolarlık mağduriyeti var.

Hin Leong’un finansman sorunlarının sebebi belli değil, ancak petrol fiyatlarında koronavirüs ve bankaların neden olduğu yakıt talebinin yarattığı düşüşün en büyük etkenlerden biri olduğu öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Singapur merkezli Agritrade'in çöküşü de 20 bankada yüz milyonlarca dolar zarara sebep oldu.

Bu ayın başlarında Hin Leong'un çalıştığı bankalardan akreditif alamamasıyla birlikte ticaret ortakları şirketin ekonomik problemler yaşadığının sinyalini almışlardı.

Çince'de "Zenginlik" anlamına gelen Hin Leong 1963'te kurulmuş ve zamanla Asya'nın en büyük deniz yakıtı tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. Şirketin cirosu 2012 yılında 14 milyar dolara ulaştı.

Şirketin kurucusu olan OK Lim, işine yerel balıkçılara dizel sağlayan bir kamyonetle başladı. Forbes verilerine göre şirketin net değeri yakın zamanda 1,5 milyar dolara ulaştı.

Lim’in iş imparatorluğu, 100'den fazla gemiye sahip olan ve oğlu Evan Lim tarafından işletilen Ocean Tankers'ın yanı sıra PetroChina ile bir petrol depolama ortak girişimi olan Universal Terminali de içeriyor.

Hin Leong'un müşterilerinden biri olan Ocean Tankers, iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirket bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Vira Haber