Özel Tekne Sahiplerinin Dikkatine

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul’dan transit şekilde geçişlerine müsaade edileceğini ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaklarını ifade etti.

İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin de nakliye belgelerini beyan etmek zorunda olduğunu belirten Yerlikaya “Personel kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir. 20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirimi sağlanacaktır" dedi.

Vali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım:

Vira Haber