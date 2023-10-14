Cumhuriyetin Denizci Kadınları Proje Lansmanı Gerçekleşti

Cumhuriyetin Denizci Kadınları proje lansmanı fuarın 3. günü konferans alanında gerçekleşti. Ayşe Olcay sunumuyla gerçekleşen lansmanda kadınların da denizcilik sektöründe aktif olarak yer alması, denizci cumhuriyet kadınlarının kariyer gelişimlerine olanak sağlanılması konularına değinildi. Denizci Cumhuriyet Kadınları başlığı altında çekilen kısa belgesel izleyiciler ile buluşurken, Expomaritt Exposhipping İstanbul tarafından projede yer alan 14 kadın denizcilik profesyoneli adına Deniz Temiz Derneği TURMEPA’ya yapılan bağış duyuruldu.

Deniz Kültürü Derneği Başkanı/Haberci/Spikeri Ayşe Olcay, Deniz Ressamı Ayşen Can, Akademisyen/Deniz Seyyahı Sadun ve Oda Boro’nun Kızı Kısmet Deniz Boro Polat, Alkoç Grup İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Emel Hayretdağ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri İlk Kadın Kaptanı Sedef Esra Ulutürk, Gng Metal Genel Müdürü Gül Bostancıoğlu, Geleneksel Balıkçı Necla Yazıcıoğlu, Messi Marine Engine Spare Service Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ökten Sağ’a Deniz Temiz Derneği TURMEPA’ya yapılan bağış sertifikaları Expomaritt Exposhipping İstanbul tarafından takdim edildi.

Vira Haber