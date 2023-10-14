Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı Sona Erdi

Yılın önde gelen denizcilik etkinliği Expomaritt Exposhipping İstanbul 2023, arkasında birçok güzel anı bırakarak sona erdi. Geçtiğimiz 4 gün boyunca, dünyanın dört bir yanından denizcilik profesyonelleri sektördeki son yenilikleri keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak ve bilgi paylaşımı yapmak için İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geldi. 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı, 70 ülkeden 8862 sektör profesyonelini ağırladı!

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen açılışla başlayan fuar, ilk günden büyük bir ilgi gördü. Özellikle uluslararası ziyaretçi sayısında önceki yıllara oranla büyük artış yaşanması dikkat çekti.

Konferans programlarının başladığı 2. günde sektörde sürdürülebilirlik, akıllı sistemler ve inovasyon gibi konular konuşuldu. Sektöre adım atmaya hazırlanan öğrencilere de Genç Denizciler panelinde yer verilerek seslerini duyurmaları sağlandı. Career Hub platformu aracılığıyla genç denizciler, sektörün önde gelen firmalarıyla buluşma ve kariyer olanaklarını değerlendirme imkanı buldu.

Konferans programı devam ederken, Panama Maritime Authority sponsorluğundaki Network & Kahve Molası etkinliğiyle birlikte keyifli toplantılar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Kadınları proje lansmanı da fuarın 3. günü konferans alanında gerçekleşti. Sektördeki kadın profesyonellerin başarıları kutlanırken, kadınların da denizcilik sektöründe aktif olarak yer almasının önemine değinildi.

Vira Haber