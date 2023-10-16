Fas Açıklarında 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Deniz Kuvvetleri, ülkenin güney kesiminde Atlas Okyanusu kıyısındaki Tantan kenti açıklarında bazı botları durdurdu.

Aralarında 8 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 59 göçmen, yapılan ilk yardımın ardından gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Fas makamlarından 23 Aralık 2022'de yapılan açıklamada, 2022 yılı boyunca yüzde 85'i yabancı uyruklu olmak üzere 32 binden fazla düzensiz göçmenin deniz e açılmasının önüne geçildiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Ak deniz 'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise deniz de can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Vira Haber