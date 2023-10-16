Msc Cruises, Msc Sinfonia ve Msc Musica Gemilerinin Programlarını Revize Etti

MSC Sinfonia'nın sezon boyunca devam edecek 11 gecelik sekiz yolculuğunda, İsrail'in Hayfa Limanı yerine İstanbul Limanı’na seferler düzenleyecek. Program kapsamında bulunan Rodos yerine Pire Limanı; Limasol Limanı yerine ise İzmir Limanı yer alacak.

21 Ekim 2023'ten itibaren MSC Sinfonia'nın yeni seyahat programı, İtalya'nın Cenova, Civitavecchia ve Messina limanlarını, ardından Pire, İzmir, İstanbul ve Girit’te Heraklion limanlarını kapsayacak ve İtalya’nın Cenova kentine geri dönecek.

Doğu Akdeniz programı gerçekleştiren bir diğer gemi olan MSC Musica ise sezon boyunca yapacağı 7 gecelik üç yolculuğunda, 18 ve 25 Ekim tarihlerinde Hayfa'nın yerine Rodos, 1 Kasım'daki yolculuğunda ise Marmaris bulunacak.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği, her zaman en büyük önceliğimiz. Kış ayları için cazip bir alternatif sunmak amacıyla, MSC Sinfonia ve MSC Musica'nın seyahat programlarını hızla revize ettik." dedi.

MSC Cruises, değişiklikten etkilenen tüm yolcuları ve seyahat acenteleri ile iletişim sürecini başlattı.

MSC Cruises, ayrıca mevcut yolcuların yanı sıra kış aylarında Doğu Akdeniz'de tatil rezervasyonu yaptırmak isteyen herkes için güncel bilgi sağlamak amacıyla yeni seyahat programlarının onaylanmış ayrıntılarını web sitesinde paylaşacak.

Vira Haber