Şahika Ercümen Cumhuriyetimizin 100. Yılında Rekor Denemesi Yapıyor

17 Ekim’de Hatay Yayladağı’ndaki serbest dalış dünya rekor denemesini bu kez kız öğrencilerin eğitimi için yapmaya hazırlanan Ercümen, bu çerçevede oluşturulan kampanya sayesinde depremzede öğrenciler öncelikli olmak üzere, spor alanında eğitim alan 100 kız öğrenciye destek sağlamayı hedefliyor. “Hatay’a Nefes Ol” başlığıyla hayata geçirilen kampanyaya fonzip.com/tev/kampanya/hatay-a-nefes-ol adresi üzerinden bağış yapılabiliyor.

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteklerini artırmak için ülkemizin önemli isimleriyle imza attığı işbirliklerine devam ediyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını “Gençlerimiz desteğinizle okusun, cumhuriyetimizin geleceği olsun,” diyerek kutlayan TEV, bu defa milli sporcumuz Şahika Ercümen ile 100 kız öğrenciye destek yaratmak için yola çıktı. 17 Ekim 2023 Salı günü Hatay Yayladağı’nda yapılması planlanan serbest dalış dünya rekor denemesini kız öğrencilerin eğitimi için yapmaya hazırlanan Ercümen, “Biliyorum ki cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan aydınlık gençlerimizdir. Tüm dostlarımı kampanyama destek olmaya, cumhuriyetimizi ikinci yılına birlikte, umutla taşımaya davet ediyorum,” diyerek herkesi, cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kız öğrenciye destek için fonzip.com/tev/kampanya/hatay-a-nefes-ol adresi üzerinden bağış yapmaya çağırıyor. Kampanya sayesinde, Hatay Yayladağı’nda yaşayanlar ve depremzede öğrenciler öncelikli olmak üzere, spor alanında eğitim alan 100 kız öğrenciye destek sağlanması hedefleniyor.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, serbest dalış alanında kırdığı rekorlarla bizlere büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuz Şahika Ercümen’in, Hatay Yayladağı’ndaki bu dalışı, başta depremzede öğrenciler olmak üzere 100 kız öğrencinin eğitimine destek olmak için yapması bizler için çok anlamlı. Gençlerimize ilham olan değerli sporcumuza yürekten teşekkür ediyoruz. İmkân sağlandığında, eğitimi yarıda kalmadığında genç kadınların potansiyellerini keşfederek nice başarılara imza atabileceğini biliyoruz. Şahika Ercümen gibi kıymetli eğitim dostlarımız sayesinde, gençlerimiz okuyacak, Cumhuriyetimizin geleceği olacak!” şeklinde konuştu.

Vira Haber