D-Marin Göcek Yine Birincilikle Döndü

D- Marin Göcek, geçtiğimiz yıl 72 kilo atık pil ile kazandığı birinciliği 2017 yılında 82 kilo atık pil toplayarak korudu.



Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Mavi Bayrak Programı’nı yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) 2017 yılı boyunca marinalar arasında gerçekleştirdiği “En çok atık pil toplama’ yarışması sonuçlandı.

Akdeniz sahillerinin eşsiz Güney Ege kıyılarıyla buluştuğu D-Marin Göcek, 2017 yılında çevre ve doğa için gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında topladığı 82 kilo pil ile birinci oldu. 30 Mart 2018 günü Spice Otel Belek, Antalya’da düzenlenen ödül treninde D- Marin Göcek Marina Müdürü ve Türkiye Marinaları Operasyon Direktörü Onur Ugan, TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve TAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan’ın elinden sertifikayı aldı.

Uzun yıllardan bu yana deniz ve çevre konusunda yapmış olduğu eğitim ve etkinliklerine devam eden D-Marin Göcek, marina ofisi, iskeleler, duş ve tuvalet ünitelerinin girişinde, çekek alanı, marina çarşısı gibi pek çok noktada atık pil toplama kutuları bulundurarak bu konudaki hassasiyet ve önemi vurguluyor.







Vira Haber