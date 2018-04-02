Soğan yüklü Mrcy God gemisine partili veda

29 Aralık 2014 tarihinde fırtınalı bir günde Bozcaada’nın en özel koylarından biri olan Beylik Koyu’nda karaya oturan ve o tarihten beridir gerek adalıların, gerekse adaya gelen misafirlerin yoğun ilgisini çeken ‘soğan yüklü’ Mercy God isimli gemi Bozcaada’ya veda ediyor. 7 Nisan Cumartesi günü adadaki kesimlerin davetiyle yapılacak Veda Partisi’ne herkes davetli.

Karaya vurduğunda endişeyle bakılan ama geride kalan 3,5 senede adanın gezilebilecek noktalarından biri haline gelen, birçok turisti Beylik Koyu’yla tanıştıran Mercy God isimli 2 bin 250 grostonluk geminin vedası da ihtişamlı olacak.

Veda organizasyonunu yapanlar, “3,5 senedir adamızda olan davetsiz misafirimiz Mercy God’a veda ediyoruz. Bu süre içinde adamızda simge sayılabilecek bir populariteye sahip oldu bu gemi. 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de yapacağımız veda partisine adalıları ve Mercy God ile bir şekilde tanışan turistleri hem nam-ı diğer ‘soğan gemisi’ne veda etmeye, hem de baharın en güzel aylarından biri olan Nisan ayında adamızın tadını çıkartmaya Bozcaada’ya bekliyoruz” dediler.

Vira Haber