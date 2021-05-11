D-Marin “Güvenli Turizm Sertifikası” Almaya Hak Kazandı

Pandemi sürecinin başında hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını korumak için üst düzey önlemleri uygulamaya alan D-Marin, bir ilki daha gerçekleştirerek “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı. D-Marin’e ait Göcek, Turgutreis ve Didim tesislerinde yapılan denetimler sonucunda D-Marin’in tüm gereklilikleri yerinde getirdiği tespit edildi.

Sertifika, deniz turizmi tesislerinin misafirlerinin beklentilerini karşılamak için tüm süreci yönetecek bir yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri ve COVID-19 bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlamalarını kapsıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme veya Yatırım Belgesi almış işletmeleri ve Bakanlık tarafından uygun görülecek işletmeleri kapsayan sertifika; Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 no’lu Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama örneklerine dayanılarak hazırlandı.

Vira Haber