Gökçeada’da Yasa Dışı Kılıç Balığı Avcılığı

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı tarafından yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, asgari boy sınırının altında kılıç balığı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, 8 Mayıs Cumartesi günü tarihinde Gökçeada'da TCSG91 Bot Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir balık nakliye aracı durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 41 adet kılıç balığı görülürken, yapılan boy denetiminde 12 adet kılıç balığının boylarının avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğu tespit edildi.

Avlanması yasak olan kılıç balıklarına mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konulurken, balıkları taşıyan aracın şoförüne de 5 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

Vira Haber