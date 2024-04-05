D-Marin, Livorno Marinasının İnşaatına Başlıyor

Premium marinaların tercihi D-Marin, yatçılık sektöründe ilk küresel lider özel grup olan Azimut|Benetti Group iş birliği ile deniz turizminin büyümesi hedefiyle hayata geçirilen Akdeniz'in prestijli yatçılık destinasyonlarından biri olmaya hazırlanan Livorno marinasının inşaatına başlayacak.

Livorno Belediye Başkanlığı iş birliği ile önemli paydaşların katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, D-Marin ve Azimut|Benetti Group Livorno Marina'da inşaatın Nisan 2024'te başlayacağını açıkladı.

Azimut|Benetti Group ve D-Marin ortak girişimi, Floransalı Archea tarafından tasarlanan Akdeniz'in en önemli marinalarından birini Livorno şehrine kazandıracak. Projenin Haziran 2026'da tamamlanması beklenirken, Livorno Marina'nın ilk bölümleri bu tarihten önce yatçıların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında marinada toplam 815 rıhtım yer alacak.

Yaklaşık 14-15 milyon avro yatırımla gerçekleşecek proje; rıhtımların, toplantı alanlarının ve birinci sınıf dinlence ve eğlence alanlarının yenilenmesini içeriyor. Sitede 220 m2'den büyük bir alan restoranlara, 60 m2'lik alan barlara, 250 m2'lik alan ise ofislere ayrılacak.

Livorno Marina'nın çevresel kimliği, Azimut|Benetti Group ve D-Marin'in gelecek nesillere sürdürülebilir marinalar bırakma konusundaki güçlü kararlılığı ile tasarlandı. Marinada parmaklık yerine ağaçlar ve çitler gibi doğal unsurlar kullanılacak, güneş panelleri enerjinin önemli bir kısmını üretecek ve yeşil alanların sulanması için geri kazanılmış yağmur suyu kullanılacak.

Basın toplantısına katılan Livorno Belediye Başkanı Luca Salvetti şöyle konuştu: "Livorno kendi marinasına sahip olacak. 16 yıl sonra, Aralık ayının başlarında imtiyazın fiilen verilmesine ilişkin prosedür tamamlandı ve imzalandı. Sonuç olarak, Livorno'nun şehir merkezini deniz kıyısına bağlayan bir bölümünü zenginleştirecek olan marinanın inşası için çalışmalar yakında başlayacak. Bu, hem turizm hem de istihdam açısından yerel ekonominin canlanmasından faydalanacak olan şehrin gelişimi, büyümesi ve dönüşümünde yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu hedefe ulaşmak için çalışan herkese ve özellikle de 450 rıhtımla 20 yıllık bir imtiyaz elde eden Livorno yatçılık endüstrisine teşekkür ederiz."

Azimut|Benetti Group kurucusu Paolo Vitelli ise şöyle konuştu: "Porta Mare projesini hayata geçirmek için 20 yıldır kurumlar ve yerel toplumla birlikte çalışıyoruz. Bugün, ilgili tüm paydaşlar tarafından onaylanan ve takdir edilen planın son halini lanse etmekten gurur duyuyoruz. Livorno Marinası son teknoloji ürünü bir yapı olacak. Tarihi Medici limanı, şehre ve uluslararası yatçılara açık modern, güzel ve çevre dostu bir marinanın parçası haline geliyor. Projeyi daha da güçlendirmek için kısa bir süre önce Akdeniz'in en büyük ve en başarılı marina işletmecisi olan D-Marin ile ortaklık kurduk. Bu iş birliği, Livorno'ya gelen ulusal ve uluslararası tekne sahiplerine yüksek kaliteli yönetim ve yenilikçi hizmetler sunulmasını sağlayacaktır".

D-Marin İtalya Genel Müdürü Nicolo Caffo ise şöyle konuştu; "D-Marin'in Livorno'ya inancı tam. Burası, birinci sınıf müşteri deneyimi, ticari mükemmellik, sürdürülebilirlik taahhütleri ile temelini inovasyondan alan ortak değerler üzerine inşa edilen, Akdeniz'in en prestijli marinalarından biri olacak. D-Marin, Azimut|Benetti Group ortaklığıyla Livorno Marina'nın gelişmesini ve bildiğimiz ünlü yatçılık merkezi haline gelmesini sağlayacak” dedi.