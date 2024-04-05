İTÜ DEFAMED'den 'Deniz İş Kanunu Reformu Tartışması' Semineri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, kuruluşunun 75. yılını kutluyor ve bu özel etkinlik kapsamında çeşitli seminerler düzenliyor. Derneğin planlanan seminerler serisinin ikinci bölümü, "Denizcilikte Emek ve Çalışma Barışı Temelinde Deniz İş Kanunu Reformu İhtiyacı" başlığı altında gerçekleştirilecek.

16 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek olan bu seminerde denizcilik sektöründe çalışma barışı ve emek konuları ele alınacak. Deniz İş Kanunu'nda yapılması gereken reformlar ve sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımlar tartışılacak. Katılımcılar, denizcilikteki mevcut durumu değerlendirmek ve gelecekteki gelişmelere yönelik stratejiler belirlemek üzere bir araya gelecekler.

Seminer hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

Vira Haber