IBIA, Yeni Yönetim Kurulu’nu Tanıttı

Bunker endüstrisinin küresel sesi olan Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (International Bunker Industry Association-IBIA) 1 Nisan’dan itibaren göreve başlayan yeni yönetim ekibini tanıttı. IBIA 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada Constantinos Capetanakis’in IBIA Yönetim Kurulu Başkanı, Adrian Tolson’ın IBIA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Nigel Draffin’in IBIA Yönetim Kurulu Onursal Saymanı olarak seçildiğini duyurmuştu.

IBIA Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik koltuklarına da Unerco Petrol Ürünleri Denizcilik ve Ticaret A.Ş. CEO’su Ufuk Erinç, BunkerTrace Ltd (İngiltere) CEO’su Deanna MacDonald ve Bunker Holding Grubu Yasal Düzenleme ve Halkla İlişkiler Direktörü Maria Skipper Schwenn yerleşti.

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Constantinos Capetanakis, 2014’te Star Bulk’a girdi. 2019’dan beri Star Bulk’un Bunker Direktörü olarak görev yapan Constantinos, gemi yakıt tedariki / stratejisinden ve Star Bulk’un bunker endüstrisi paydaşlarıyla olan iş birliğinden sorumlu.

IBIA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adrian Tolson, 2050 Marine Energy’nin sahibi ve denizcilik sektörünün önde gelen deniz enerjisi uzmanlarından biri. 35 yılı aşkın tecrübesiyle, gemi yakıt tedarik zinciri ve gemi yakıt tedarik zincirine ilişkin altyapı geliştirme çalışmaları konusunda engin bilgi ve deneyimiyle öne çıkıyor.

IBIA Yönetim Kurulu Onursal Saymanı Nigel Draffin ise IBIA’nın kurucuları arasında. 2012’de IBIA Yönetim Kurulu Başkanı ve 2022’de sayman üye olarak görev yaptı. 25 yılı aşkın deneyime sahip bir teknik danışman olan Draffin, 2023 yılında IBIA Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi. Bunker endüstrisi ve gemi ticareti üzerine 13 kitap yazan Draffin, sektörel konferansların da aranılan ismi.

Şu isimlerin IBIA Yönetim Kurulu üyelikleri ise devam ediyor: Eugenia Benavides Buitrago (Terpel S.A. Deniz Yakıtları Direktörü), Claudia Beumer (C4 fuel BV’nin sahibi), Rahul Choudhuri (Veritas Petroleum Services/Asia Pte Ltd. Stratejik Ortaklıklar Başkanı), Timothy Cosulich (Fratelli Cosulich CEO’su), Jeroen de Vos (Peninsula Kalite Sorumlusu), Colin Holloway (Cockett Marine Oil Küresel Teknik Sorumlusu), Paul Maclons (African Marine Solutions Group Ltd. AMSOL Yönetim Kurulu Başkanı), Valeria Sessa, (ReSeaWorld s.r.l. CEO’su), Anna Stefanou (PMG Holding Finans ve Kredi Müdürü).