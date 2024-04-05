TMMOB GEMİMO'dan Teknik Enspektörlük Eğitimi Duyurusu

TMMOB GEMİMO’nun amaçları içerisinde meslek alanıyla ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için ulusal, uluslararası veya şirket nezdinde, gerek zorunlu olan gerekse de ihtiyaç olarak görünen eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için eğitim programları düzenlemek de mevcuttur.

Bu misyon ve teknik vizyon gereği ve görülen ihtiyaç üzerine, ülkemizin denizcilik işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve niteliği artırmak için, enspektör kavramının, enspektörün görev ve sorumluluklarının ve tüm güncel teknik detaylarının anlatılıp tartışılacağı ülkemizde üçüncü defa olmak üzere, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Türk Armatörler Birliğiyle beraber yapılması planlanan IV. Enspektör Eğitim Programının detayları aşağıdaki gibidir.

Eğitimler TMMOB GEMİMO oda merkezinde gerçekleştirilecektir.

Program ile ilgili önemli notlar:

Enspektör eğitim programı ücreti TMMOB GEMİMO ve Türk Armatörler Birliği üyelerine 1000 USD karşılığı TL, diğer katılımcılar için ise 1500 USD karşılığı TL’dir. 2023 yılı sonu itibariyle borcu olmayan üyelerimizin kişisel başvuruları halinde ücret 800 USD karşılığı TL’dir. Eğitimin nitelikli olabilmesi için kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Eğitim sonunda katılımcılara TMMOB GEMİMO ve Türk Armatörler Birliği onaylı “Katılım Belgesi*” düzenlenecektir.

*Katılım Belgesinin alınabilmesi için toplam eğitim süresinin en az %80’nine katılım mecburidir.

Programa başvurmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak aşağıda yer alan banka hesabına eğitim ücretini yatırması gerekmektedir.

Hesap adı: TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

IBAN: TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72

Türkiye İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şb 1025 – 4357272

Saygılarımızla,

TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu