D-Marin ve TURMEPA temiz denizler için buluştu

TURMEPA, D Marin’in yaptırdığı özel atık toplama teknesi ile Marmaris Hisarönü Körfezi’ndeki yat ve turistik teknelerin atıklarını toplayarak bu yaz 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

Doğu Akdeniz Çanağı’nın en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklandığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ortak bir projede buluştu. D-Marin’in özel olarak hazırlattığı, 11,50 metre boyunda, 3.80 metre genişliğinde, 11 bin litre pis su kapasitesi, 400 litre sintine suyu toplama kapasitesine sahip olan atık toplama teknesi yaz boyunca 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan bu iş birliğini duyurmak amacıyla D-Marin Göcek’te bir araya geldi. Altan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “D-Marin olarak 5 ülkede 14 marinada hizmet veriyoruz. Bulunduğumuz bölgenin ve yakın çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemek, topluma katkı sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye harici yatırımcı olduğumuz ülkelerde de belirli inisiyatifleri yerine getiriyoruz. Özellikle son dönemlerde çevre felaketlerinin sıklıkla yaşanması, çevrenin herkes için ne kadar önemli bir konu olduğunu ortaya koydu. Çevre konusunda da kurumların üzerine düşen her türlü fedakarlığı ciddiyetle yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra 2007 yılından bu yana Türkiye’nin çevreye duyarlılığını artıran proje ve etkinlikleri ile ses getiren TURMEPA’nın üyelerinden biriyiz. TURMEPA, denizler ve kıyılar konusunda Türkiye'nin lider ve bizler için çok büyük bir öneme sahip olan sivil toplum kuruluşlarından biri. Geliştirdikleri projeler ile sadece denizlerin ve kıyıların temizliği değil, gelecek nesillerin bilinçli büyümesi için verdikleri emek de paha biçilemez. Marinalarımızda tekne atıkları için gerekli her türlü donanım ve atık alma merkezleri bulunuyor. Türkiye’de bulunan tüm marinalarımız THYA'dan (Yat Limanları Birliği) 5 Altın Çıpa ve TURÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) mavi bayrak ödülü sahibi. D-Marin’in TURMEPA ile iş birliğinde bulunduğu proje kapsamında, özel olarak hazırlanan atık alım teknesinin çalışmaları tamamlanarak 2019 yaz sezonu boyunca hizmet verdi. Mayıs sonu itibariyle Hisarönü Körfezi’nde mobil olarak hizmet veren TURMEPA D-Marin teknesi, 702 tekneden 350.000 litre gri ve siyah su alımı gerçekleştirdi. Bu da 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağladığımızı gösteriyor. Bu kapsamda emeği geçen arkadaşlarıma ve TURMEPA’ya teşekkürü borç biliriz.”

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu; “TURMEPA 25 yıldır denizleri koruma hedefiyle var gücüyle çalışıyor. Ancak destekçileri olmadan bu mücadeleye hız vermesi mümkün olamazdı. D-Marin, TURMEPA’nın en büyük destekçilerinden. D-Marin ile Didim, Turgutreis ve Göcek’te 5 yıldır sürdürdüğümüz “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi ile 813 çocuğumuza eğitim verdik. Bu yıl ise çocuklara verilen denizel eğitimlerin yanı sıra öğretmenlere STEAM eğitimleri verilecek. Böylece çocuklar denizleri korumaya yönelik projelerini geliştirirken teknolojiden faydalanma imkanı bulacak. D-Marin’in derneğimize bu yıl çok çok anlamlı bir başka hediye daha vererek TURMEPA D-Marin teknesini hibe etti. Böylece 10 yılı aşkın süredir devam eden atık toplama çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Filomuzun yeni teknesiyle yaz başından bu yana yaklaşık 702 tekneden 350.000 litre siyah ve gri su topladık. Bu vesileyle Sayın Ferit Şahenk’e, Burak Baykan’a, Erdem Altan’a, Onur Ugan’a ve bu projelere emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere duyurduğumuz bu çalışma ile denizlerimizde bir koruma şemsiyesi açmış oluyoruz.

Bugün burada bu çalışmaları destekleyici bir başka projeyi de duyurmak isteriz. Denizcilik ve enerji firması Wärtsilä, Avustralya’da hayata geçirilen Seabin Project’e destek vermek amacıyla başlattığı gönüllü çalışma sonrasında Türkiye’ye Seabin’i getirdi ve Turmepa’ya bağışladı.

Denizlerimizi ve kıyılarımızı korumak adına çok yardımcı olacak yenilikçi bir yaklaşım olan Seabin’i diğer marinalara örnek olması için D-Marin’e hibe ettik. Kısa sürede tüm kıyılarımızda yaygınlaşmasını diliyorum. Wärtsilä’ya bu örnek çalışma için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Avustralyalı sörfçü Pete Ceglinski tarafından geliştirilen ve 20 kg’a kadar atık taşıyabilen Seabin her gün ortalama 1.5 kg atık toplayabiliyor. Bu da yılda 20.000 plastik şişe ve 83.000 plastik torba toplayabildiği anlamına geliyor. Denizlerin geleceği ve sürdürülebilir toplumlar için çalışan Wärtsilä, doğru iş birlikleri ile çevreyi temiz tutma konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Vira Haber