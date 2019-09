MSC Grandiosa’nın görkemli açılış töreni

8 ülke 11 limanda 27 gün sürecek etkinlikler ve kutlamalar, MSC Cruises’in yeni amiral gemisini deneyimleyecek 40’tan fazla ülkede 14.000’nin üzerindeki seyahat acenteleri, Hamburg şehrine özel etkinliklerle dört gece sürecek şenlikler, Uluslararası ışık sanatçısı Michael Batz ile Hamburg Limanı’nda aydınlatılacak 19 lokasyon...

MSC Cruises, MSC Grandiosa gemisinin açılış etkinlikleri sırasında 14.000’den fazla seyahat acentesi ile en geniş kapsamlı tanışmasını gerçekleştirecek. MSC Cruises firmasının en yeni amiral gemisi MSC Grandiosa’nın tanıtım etkinlikleri Fransa’nın St. Nazaire bölgesinde başlayacak, gemi resmi olarak 31 Ekim’de hizmete sunulacak.

MSC Cruises Global Satış Başkan Vekili Achille Staiano, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “MSC Grandiosa’nın geniş kapsamlı tasarlanmış olan etkinlikleri ve kutlamaları, misafirler için olduğu kadar seyahat acenteleri de düşünülerek özenle hazırlandı. Mümkün olduğu kadar fazla iş ortağımızın bu özel deneyimi yaşayabilmeleri ve gemide uzun süre vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla birden fazla limanda gecelemeye olanak sağlayacak şekilde bir program hazırladık.”

Staiano ayrıca : “Gelecekte MSC Grandiosa, denizlerdeki en çevre dostu gemilerden biri olacak ve bu nedenle tüm iş ortaklarımızın kullanımlarına, çevre idaresi uygulamaları ve diğer girişimler üzerine odaklanan eğitim amaçlı MSC Masters e-öğrenme platformunu sunacağız. Böylelikle partnerlerimizin, son çevre dostu teknolojiler ve onların uygulamalarına ilişkin, dilediklerinde misafirleri ile de paylaşabilecekleri gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacağız.” dedi.

Açılış etkinlikleri esnasında Dünya çapında 80’den fazla ülkede MSC Cruises ile işbirliği içinde olan seyahat acentelerinin çabalarını ve başarılarını ödüllendirebilmek amacıyla, ‘All Stars of the Sea’ ödül töreni de düzenlenecek.

All Stars of the Sea etkinliğinde Türk seyahat acenteleri 7 Kasım günü 5 ayrı kategoride ödüllendirilecek .



Ayrıca 9 Kasım akşamı Hamburg’da denize indiriliş töreni gerçekleştirilecek olan MSC Grandiosa, çevre ve iklim göz önünde bulundurularak çok düşük enerji ile ışık tüketimi sağlanacak. Uluslararası ışık sanatçısı Michael Batz, geminin göz kamaştırıcı şekilde aydınlatılmasını sağlayacak.

MSC Grandiosa gemisinin misafirlerine yönelik özelliklerinden bazıları:

Cirque du Soleil At Sea ekibinin hazırladığı iki özel ve yeni gösteri

Il Campo adlı yeni restoran da dahil çeşitli dükkanlarla donatılan ve alışveriş merkezi izlenimi veren Akdeniz Stili gezinti alanı; tavanında gece ve gündüz boyunca farklı resimler ve animasyonlar sergilenecek olan 93 metre uzunluğundaki dev LED ekran

Fransız Empresyonist Edgar Degas’ın 26 orijinal gravürü ile L’Atelier Bistrot’da kapsamlı bir sanat deneyimi

LEGO ve Chicco ortaklığında tasarlanan çocuk alanları

Her kabine eklenecek olan, dünyanın ilk dijital cruise asistanı ZOE.

MSC Grandiosa Batı Akdeniz’de; Cenova, Civitavecchia, İtalya; Palermo, Sicilya; Valetta, Malta; Barselona, İspanya ile Marsilya, Fransa olmak üzere altı biniş limanıyla 23 Kasım’dan itibaren 7 gecelik seferlerine başlayacak.



MSC Grandiosa sanal tur için burayı tıklayabilirsiniz.