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Bu kez tekne otomobilin üstüne devrildi

Bu kez tekne otomobilin üstüne devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşanan trafik kazasında vagonla taşınan tekne, otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler, oluşan manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kaş'ta görenleri şaşkına çeviren kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Andifli Mahallesi Küçükçakıl mevkisinde meydana geldi.

34 AT 9692 plakalı otomobilin sürücüsü geldiği kavşakta aracının kontrolünü kaybetti. Otomobile bağlı halde üstünde tekne taşıdığı vagon, bir anda araçtan ayrıldı.

Tekne otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle araçta ve teknede hasar oluştu.

Kazayı görenler, oluşan manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken vatandaşların yardımıyla tekneyi vagona yükleyen sürücü, yoluna devam etti.

Vira Haber

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