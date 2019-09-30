DTO’dan Van çıkarması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Van'da bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürü Cemalettin Şevli de katıldı. DTO heyetinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda Yyönetimi yer aldı.

Heyet, İMEAK DTO Van Temsilciliğini de ziyaret etti, ayrıca Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezildi.

Vira Haber