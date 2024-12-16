DAK/SAR Amiral Atalay ile Filosunu Güçlendirdi

Denizde Arama Kurtarma Derneği DAK/SAR, filosuna yeni katılan Amiral Atalay teknesi ile Marmara ve İstanbul Boğazı’nda hayat kurtarmaya devam edecek. 14 Aralık’ta Setur Kalamış Marina’da törenle hizmete alınan Amiral Atalay, amatör denizcilik tarihinde bağışlarla inşa edilen ilk tekne olma özelliğini taşıyor.

Törende yaptığı konuşmada Amiral Atalay teknesinin yapım süreci hakkında bilgi veren DAK/SAR Başkanı Murat Kaya,24 yıldan beri 4000 civarında arama kurtarma ve yedekleme operasyonu yaptıklarını belirtti. Yedeklemelerin birçoğunu 301 numaralı emektar botla icra ettiklerini kaydeden Kaya şöyle devam etti: “Bu tekneyle bizzat ben bile yüzlerce yedeklemeye çıkmışımdır. Çok şükür bu operasyonların bazıları zor da olsa hepsi başarıyla sonuçlandı. Eski olan bu teknenin emniyet sorunları oluştuğundan yeni bir yedekleme ve hizmet teknesi edinmek özellikle benim için şahsi bir amaç ve hayaldi. 2023 yılı ortalarında bu hayali gerçekleştirmek için yaptığım zorlu çalışmaların sonucunda şimdi bu tekneyi tam bir sosyal sorumluluk örneği olarak şahısların ve kurumların çok değerli katkılarıyla ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Bu tekneyi çok değerli kurucu başkanımız sevgili ağabeyim rahmetli Amiral Varol Atalay’ın anısına ithaf ediyoruz”. Sloganlarının “Kıyıdan Ufka Emniyet” olduğuna dikkat çeken Kaya, “DAK/SAR’ın ana hedefi Türkiye kıyılarında amatör ve sportif denizcileri bir emniyet şemsiyesi altında toplamak” dedi.

601 can kurtarıldı

DAK/SAR bünyesinde 4’ü süratli özel şişme kurtarma botu olmak üzere toplam 9 adet tekne bulunuyor. En son geçtiğimiz aylarda Caddebostan açıklarında deniz taksinin çarptığı kanoda bulunan iki kişinin hayatını kurtararak gündeme gelen DAK/SAR bugüne kadar 601 can kurtardı.

DAK-SAR, 1993 yılında Tümamiral Varol Atalay önderliğinde kurulan Denizciler Dayanışma Derneği çalışmaları kapsamında; 2001 yılında başlatılmış özel bir proje. İçlerinde işadamları, girişimciler, akademisyenler, doktorlar, bilim insanları, gazeteciler, sanatçılar ve öğrencilerin de bulunduğu pek çok meslekten 335 gönüllü ile hizmet veriyor.

Gönüllüler İstanbul Kalamış koyunda yer alan DAK/SAR merkezinde acil yardım ve can kurtarma hizmeti vermek için 24 saat harekete hazır bulunuyor.

Vira Haber