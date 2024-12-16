Türkiye Kruvaziyer Turizminde 2024'ü Liderliğe Odaklanarak Kapatıyor

Gerek gelen yolcu sayısındaki rekor artışlar gerekse liman altyapısında gerçekleştirilen modernizasyon projeleriyle ülkemiz, Akdeniz çanağında lider destinasyonlardan biri haline geldi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, 2024 yılını değerlendirerek, "Türkiye kruvaziyer turizmi açısından genç bir oyuncu ancak bu oyunda ne kadar hızlı büyüyebileceğimizi herkese gösterdik. Bu başarılar bizi 2025 yılı için daha da motive ediyor." dedi.

2024 yılı, Türkiye kruvaziyer turizmi için bir dönüm noktası oldu. Geçmiş yıllarda yakalanan başarıların üzerine yenilerini ekleyen Türkiye, liman altyapısından müşteri memnuniyetine kadar birçok alanda kendini geliştirerek kruvaziyer gemi sayısında yüksek bir artış gözlemlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre gelen yolcu sayısı 2024 ocak ayında 893 kişi olarak yıla başlarken, son alınan verilere göre Ekim ayında bu sayı 22.404 kişiye kadar yükseldi. Yıl boyunca 1.200’den fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarını ziyaret etti ve toplamda 1,8 milyon yolcu ağırlandı. Bu rakamlar, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki yükseliş trendinin en somut kanıtı oldu. 2023'te elde edilen güçlü ivmeyi 2024'te sürdüren Türkiye, kruvaziyer rotalarında tercih edilen bir merkez haline geldi.

2024'te Rekor Artışlar Yaşandı

Kruvaziyer turizminin ülkemize sağladığı ekonomik faydalar, liman şehirlerinde dikkat çekici bir şekilde hissediliyor. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, bu gelişmelerin sadece denizcilik sektörü için değil, aynı zamanda turizm ve ekonominin diğer alanları için de önemli bir değer yarattığını ifade ederek şunları söyledi;

‘‘Kruvaziyer turizmi, yalnızca yolcu taşımacılığı değil aynı zamanda yerel ekonomiye yapılan büyük bir yatırımdır. Restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, ulaşım sektörü ve tur rehberleri gibi birçok alan bu turizmden doğrudan fayda sağlıyor. 2024, erken rezervasyonlardaki %20’lik artış ve kruvaziyer limanlarımızda sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetlerle birlikte ülkemizi kruvaziyer turizminin gözde destinasyonlarından biri haline getirdi. Türkiye'nin eşsiz kültürel ve doğal mirası, kaliteli hizmet anlayışıyla birleşerek kruvaziyer yolcularının tekrar gelmek isteyecekleri bir deneyim sunuyor."

Kruvaziyer Turizmi Yerel Ekonomilere Değer Katıyor

2024’te en çok ziyaret edilen liman şehirleri arasında Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya öne çıkarken Karadeniz kıyısındaki Samsun, Trabzon ve Sinop limanları da önemli bir ivme kazandı. Samsun, yıl boyunca ağırladığı 25.000 yolcu ile Karadeniz kruvaziyer turizminin lideri oldu. Bu ziyaretler, yerel ekonomiye önemli katkılar sağladı.

Liman şehirlerinde gözlemlenen ekonomik hareketlilikten memnuniyetle bahsederek şunları dile getiren Çavuşoğlu, "Kruvaziyer turizmi, yerel esnaf ve işletmeler için büyük bir gelir kaynağı oluşturuyor. Gelen yolcular restoranlarımızda yemek yiyor, mağazalarımızdan alışveriş yapıyor ve rehber eşliğinde düzenlenen turlara katılıyor. Bu hem istihdamı artırıyor hem de bölge ekonomilerine önemli bir katkı sağlıyor. Gelecekte bu etkinin daha da büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

‘‘Kruvaziyer Turizminde Küresel Merkez Olacağız!’’

Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği avantajların altını çizen Çavuşoğlu, ülkemizin Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i birleştiren bir hub olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. “Türkiye, kruvaziyer turizmi açısından eşsiz bir konuma sahip. Modern ve yüksek teknolojili liman altyapımızla, turistlerin hem konforlu hem de unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağlıyoruz.” diye konuştu. Camelot Maritime olarak yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, 2025 hedeflerini özetledi;

"Amacımız, Türkiye’yi kruvaziyer turizminin dünya çapındaki en önemli destinasyonlarından biri haline getirmek. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerimiz kruvaziyer rotalarında altın çağını yaşıyor. Bu doğrultuda Ülkemizin bu ivmesini sürdürmesi için özel sektör ve kamu iş birliği ile yeni yatırımlara odaklanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kruvaziyer Turizminde Türkiye’nin 2025 Planları Yenilik ve Sürdürülebilirlik!

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde 2024’te yakaladığı ivmeyi 2025 yılında daha da ileri taşımak için kapsamlı bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, ‘‘2025 yılında daha fazla yolcu ve gemi ağırlarken, çevre dostu uygulamalara öncelik vereceğiz. Sektörümüzde sürdürülebilirliği sağlamak adına enerji verimliliği yüksek liman altyapı projelerine yatırım yapacak, karbon ayak izini azaltan yenilikçi teknolojilere odaklanacağız. Ayrıca, yerel işletmeleri ve esnafları daha fazla destekleyerek ekonomik kalkınmayı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini daha fazla ön plana çıkararak, ülkemizi Akdeniz ve Karadeniz havzasında vazgeçilmez bir kruvaziyer merkezi haline getireceğiz.” dedi.

Vira Haber