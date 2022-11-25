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DAK/SAR Denizde Gece Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

DAK/SAR Denizde Gece Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

Kadıköy'de, Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAK/SAR) gönüllülerine gece denizde uygulamalı arama-kurtarma eğitimi verildi.

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Kadıköy Moda açıklarında yapılan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Deniz Polisi'nin eşlik ettiği eğitime 35 gönüllü katıldı.

Eğitim kapsamında acil durum çağrısını alarak Kalamış Marina'dan 3 botla açılan DAKSAR gönüllüleri, denize düşen kişinin kurtarılması, batma tehlikesi geçiren teknenin yedeğe alınması ve can salında bulunan kazazedelerin kurtarılması senaryolarını gerçekleştirdi.

DAK/SAR Başkanı Murat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, buradaki gönüllülerin ilk kez eğitime katıldığını belirterek, "300'ün üzerinde gönüllümüz var. Bunları belli dönemlerde eğitiyoruz. Bu eğitim zor bir eğitim. Bu eğitimleri yılda 1 ya da 2 kez yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin sonunda denizde resmi tören geçişi yapıldı.

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