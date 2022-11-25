DAK/SAR Denizde Gece Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

Kadıköy Moda açıklarında yapılan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Deniz Polisi'nin eşlik ettiği eğitime 35 gönüllü katıldı.

Eğitim kapsamında acil durum çağrısını alarak Kalamış Marina'dan 3 botla açılan DAKSAR gönüllüleri, denize düşen kişinin kurtarılması, batma tehlikesi geçiren teknenin yedeğe alınması ve can salında bulunan kazazedelerin kurtarılması senaryolarını gerçekleştirdi.

DAK/SAR Başkanı Murat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, buradaki gönüllülerin ilk kez eğitime katıldığını belirterek, "300'ün üzerinde gönüllümüz var. Bunları belli dönemlerde eğitiyoruz. Bu eğitim zor bir eğitim. Bu eğitimleri yılda 1 ya da 2 kez yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin sonunda denizde resmi tören geçişi yapıldı.