Mars Logistics’ten 60 Milyon Euro Değerinde Yatırım

Tüm lojistik hizmetlerini kusursuz bir şekilde sunan Mars Logistics, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra gümrükleme, depolama, sigorta gibi hizmetler de sunarak müşterilerine anahtar teslim çözümler sağlıyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, “Mevcut durumda 3.202 üniteden oluşan özmal filomuzu 650 römork, 250 çekici ve 90 adet vagon satınalması yaparak büyütüyoruz” dedi ve filo yatırımı yapmalarının nedenini şöyle açıkladı: “Müşterilerimizin taleplerine, projelerine ve lojistik stratejilerine göre yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte büyümek, iş süreçlerini kolaylaştırmak, en verimli lojistik süreçleri onlar için kurgulamak ilk önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Yakın zamanda Paris’te bir depo açtıklarını söyleyen Günhan, “Şirketimizin büyüme stratejilerine paralel olarak İspanya’da ve Fransa’da şirketler kurmuştuk. Geçtiğimiz aylarda ise Paris’te açtığımız depo ile bölgedeki hizmet çeşitliliğimizi artırarak ve alt yapımızı geliştirerek müşterilerimize daha geniş imkanlar sunmaya başladık.” dedi. Günhan, yurtiçinde de parsiyel taşımacılık, bayi stok yönetimi, bayilere dağıtım, depolama, sipariş hazırlama vb. birçok hizmet sundukları Yurtiçi Dağıtım Kanalları operasyonlarında da büyümeye, transfer merkezleri açmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Intermodal taşımacılık modelinin gerek çevre dostu olması gerek operasyonel avantajları sebebiyle gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını, müşteriler tarafından da daha çok tercih edildiğini söyleyen Günhan, Trieste – Halkalı – Avrupa arasındaki haftalık tren sefer sayılarını 42’ye çıkaracaklarını belirtti.

Günhan, Mars Logistics olarak bu seneyi 500 milyon euro konsolide ciro ile kapatmayı öngördüklerini söylerken, “2.000’in üzerinde çalışma arkadaşımızla, yurt içi ve yurt dışında 37 şube ve depomuzda tüm sektörlere ithalat, ihracat, depolama, yurtiçi dağıtım hizmetleri veriyoruz ancak iş hacmimizin büyük bir kısmını otomotiv ve tekstil sektörleri oluşturuyor. Otomotiv sektöründe yaklaşık 500, tekstilde ise 2.000 firma olmak üzere bütün sektörlerde toplamda 8.000’e yakın firmaya hizmet sunuyoruz” dedi.