DAK/SAR'dan gece tatbikatı

Tatbikatta PANPAN mesajı veren bir tekneye müdahale etmek için DAK/SAR botları harekete geçti. DAK/SAR’ın harekete geçtiği Sahil Güvenlik ve Türk Radyo’ya da belirtildi. DAK/SAR’ın telsiz mesajları herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına “eğitim, eğitim, eğitim” ön anonsu ile başladı.

Ardından DAK/SAR’a bağlı BOT 301’den bir kazazedenin denize düşme olayı canlandırıldı. BOT 301’den bir adamın denize düşmesi üzerine mayday mesajı verilerek, işaret fişeği atıldı. Bu sırada gecenin karanlığında siren sesleri yankılanırken gönüllüler yükselen tansiyona rağmen hatasız olarak görevlerini ifa etti.

Denize düşen adamı temsil eden manken DAK/SAR botları tarafından ayrı ayrı tespit edilip denizden çıkartıldı. Denize düşen adamın kurtarılmasının ardından BOT 301’in su alması ve denize can salı atması canlandırıldı. Can salına binen tekne personeli daha sonra DAK/SAR gönüllüleri tarafından tahliye edildi. Tanziri olarak kurtarılan personel adına telsizlerden 112’ye çağrı yapıldı. Ardından kurtarılan BOT 301 palamar botuyla yedeklenerek çekildi.

Tatbikatın başarı ile sonuçlanmasının ardından DAK/SAR botları ve Sahil Güvenlik Teknesi basın mensuplarını selamlayıp, fotoğraf için birbirlerine aborda oldular. Telsizden Sahil Güvenlik’e ve DAK/SAR botlarına teşekkür anonsu geçildikten sonra Kalamış Marina’ya geri dönüldü.

DAK/SAR Başkan Yardımcısı Murat Kaya tatbikatla ilgili şunları söyledi: “Kurucu amiralimiz Varol Atalay amiralimizin anısına bir gece eğitimini daha başarı ile ifa ettik. Amacımız denizde görev yapan gönüllülerin gece şartlarında tecrübelerini bilgilerini artırmak ve operasyon yapabilme kabiliyetlerini geliştirmekti, başarılı da olduk. Herkese çok teşekkür ederim.”

DAK/SAR Yönetim Kurulu Üyesi, DAK/SAR eğitmeni Turgay Aytaç da tatbikat sonrası bir açıklama yaptı: “Gönüllü arkadaşlarımızın eğitimlerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ile haberleşme imkanlarımızı geliştirdik. O nedenle başarılı bir eğitim gecesi geçirdik. Toplam 5 botumuz 72 personelimiz tatbikata katıldı. Gerçekten güzel tecrübelerle bu eğitimi tamamladık.”

Haber: Kemal Can Kayar - Vira Haber