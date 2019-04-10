Albayrak ekonominin yeni yol haritasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u duyurdu. Bakan Albayrak, ekonomi, yargıda reformların yapılacağını söyledi.

Bakan Albayrak, sorunlu kredilerin bir kısmının ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edileceğini söyledi.

Albayrak paket içeriğini açıklamadan önce, "Bu paketle ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözümler sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık. Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız. Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak" bilgilendirmesini yaptı.

Pakette yer alan düzenlemeler şöyle:

BANKACILIK

Kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek.

Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmak ve yöneticilere ayrılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek.

Enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu gibi fonlar oluşturacağız.

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.

Tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak.

Vatandaşların kazançlarına göre bireysel , tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin yüzde 10'unu bulacaktır.

Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı FİKKO bünyesinde kurulacak.

TARIM

Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak. Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.

Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile Sera AŞ. kurulacak. Sera AŞ. ile 2019'da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak.

Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız.

VERGİ

Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.

Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak.

HUKUK ve EĞİTİM

Bir diğer reform alanımız yargı alanı. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.

Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

Pisa 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın yüzde 20, bölgeler arası farkın yüzde 10 azaltılması hedeflenmektedir, MEB programı Eylül'de açıklayacak.

DİĞER

YEP'de 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar TL'si devreye alındı. Bütçede 76 milyar TL tasarruf hedefliyoruz.

İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör; enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim. Varlık fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.

Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından hazırlanacak.

Sanayide yerlileştirme programı Mayıs'ta açıklanacak.

Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını Ağustos ayında açıklayacak.

Turizm master planı en geç Eylül ayında açıklanacak. 2019'da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Vira Haber