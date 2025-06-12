Dalaman Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Dalaman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Göcek Limanına emniyete alındı.
Vira Haber
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