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Dalaman Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Dalaman Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Dalaman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Göcek Limanına emniyete alındı.

Vira Haber


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