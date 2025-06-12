Göcek'te Tekne Alev Alev Yandı

Edinilen bilgiye göre, Göcek Limanı önünde denizde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler teknedeki alevlere müdahalede bulundu. Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Vira Haber