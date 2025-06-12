İsrail Ordusu, Madleen Gemisi’ne Saldırdı

İsrail kuvvetlerinin saldırısında bazı eylemcilerin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan ve Türk bayrağı taşıyan Madleen gemisi, sabah saatlerinde İsrail savaş gemileri tarafından kuşatıldı. İsrail ordu yetkilileri, gemide bulunan eylemcilerin bıçak, levye ve silahlarla İsrail askerlerine karşılık verdiğini, bu nedenle operasyon sırasında çatışma çıktığını öne sürdü. Müdahalede bazı eylemcilerin öldüğü, yaralıların ise gemide tedavi edildiği veya hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Türkiye'den Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı "uluslararası hukuka aykırı" olarak niteledi. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Bakanlık, İsrail'in Ankara Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ve saldırının güçlü şekilde protesto edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, gemide bulunanların ve yaralıların derhal serbest bırakılması, olayla ilgili kapsamlı bilgi verilmesi ve geminin Türkiye’ye iade edilmesi taleplerinin İsrail makamlarına iletildiği vurgulandı.

Uluslararası Hukuk Gündemde

Saldırı, uluslararası hukuk çevrelerinde de yankı buldu. Uzmanlar, açık denizlerde gerçekleşen bu tür askeri müdahalelerin deniz hukukuna aykırı olabileceğine dikkat çekti. İsrail ise müdahalenin Gazze ablukasını ihlal etmeyi amaçlayan bir girişimi engellemek için gerçekleştirildiğini savundu.

Olay, daha önce 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan müdahaleyi hatırlattı. İsrail’in yine uluslararası sularda bir Türk gemisine yönelik askeri operasyon düzenlemesi, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine düzenlediği müdahalenin ardından gözaltına alınan gönüllüler, sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi. Gemide yer alan aktivistler arasında bulunan ünlü iklim savunucusu Greta Thunberg’in İsveç'e dönmek üzere Fransa aktarmalı uçağa bindiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından sabaha karşı yapılan açıklamada, yardım gönüllülerinin konsolosluk yetkilileri eşliğinde havalimanına getirildiği ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. İsrail yasalarına göre, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenlerin mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Fransız Vatandaşlar Mahkemeye Çıkacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Madleen gemisinde yer alan Fransız uyruklu gönüllülerle ilgili yaptığı açıklamada, bir Fransız vatandaşının sınır dışı formunu imzalayarak ülkeye döneceğini söyledi. Ancak diğer beş Fransız vatandaşının belgeleri imzalamayı reddettiğini ve önümüzdeki günlerde İsrail'de hâkim karşısına çıkacaklarını belirtti.

Gözaltına alınan gönüllülerin Tel Aviv yakınlarındaki Ramle şehrinde bulunan bir gözaltı merkezinde tutulduğu öğrenildi.

Greta Thunberg Ülkesine Döndü

İsrail makamları, 22 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in Fransa aktarmalı bir uçuşla ülkesine gönderildiğini açıkladı. Thunberg’in uçakta çekilmiş bir fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Operasyonun Geçmişi

İsrail güçleri, pazartesi sabahı erken saatlerde uluslararası sularda seyreden Madleen gemisine operasyon düzenlemişti. Gazze’ye insani yardım taşıyan altı gemilik filoya müdahale eden İsrail, aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek İsrail’i sert biçimde protesto etmiş, yardım gönüllülerinin ve geminin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Vira Haber