Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği, AB Sivil Düşün Programı Desteğiyle “Çevre Dostu Tekne ve Yat” Kullanımını Anlatacak

Dünyanın sayılı mavi tur rotalarından biri olan Göcek Körfezi’nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği (DAKSADER), Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında “Çevre Dostu Tekne ve Yat Kullanımı” projesi için destek almaya hak kazandı.

Rahşan Düren: “Teknelerle Doğaya ve Denize Zarar Veriliyor, Yönetmelikler Uygulanmıyor”

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Çevre Dostu Tekne ve Yat Kullanımı projesi için aldıkları desteği değerlendiren DAKSADER Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatr Dr. Rahşan Düren, Türkiye’de inşaat faaliyetlerinin artmasıyla hemen her körfez veya koyda yapılaşma olduğunu belirterek Göcek Körfezi’nin doğal yapısının korunarak bugünlere kadar miras kaldığını dile getirdi.

Rahşan Düren, şunları dile getirdi: “Muğla’nın Dalaman ilçesi ve Göcek Körfezi, kara ve deniz doğası bakımından son derece nadide mekânlar… Ancak yaklaşık 6 bin adet gibi bölgede artan tekne sayısı, son derece ciddi bir trafik oluşturuyor. Bu trafik de yanlış tekne kullanımı dolayısıyla denizde kirliliğe yol açıyor. Bugün ne yazık ki teknelerden denize çöp bırakılıyor, tonoz olup olmadığına bakılmaksızın çıpa atılıyor ve deniz altındaki yaşama zarar veriliyor ya da sahillerdeki ağaçlara halat bağlanarak bu ağaçların denize devrilmesiyle deniz biti gibi zararlı canlıların türemesine yol açılıyor. Doğal yaşam alanları bozulduğu için artık dev kaplumbağalar Akdeniz sahillerine uğramaz oldular. Tüm bu konularda denetimler yapılabilmesi amacıyla 2010 yılında yayınlanan Göcek Körfez ile Göcek – Dalaman Koyları Koruma ve Kullanma Usul ve Esasları ne yazık ki uygulanmadığı gibi kontrol de edilmiyor. Dolayısıyla doğayı korumayı bir kültür haline getirmeliyiz, bu konuda farkındalık meydana getirmekten öte doğa ile bir duyum ikiliği oluşturmalıyız. Günümüzde gelişen kültürlerin başlıca özellikleri arasında yer alan doğayı korumak, bizlerin de ana kültür öğelerinden biri olmalı ki kendimizi gelişmiş kültürler arasında görebilelim.”

20 Videoda Nasıl Çevre Dostu Tekne ve Yat Kullanılır Aktarılacak

Proje ile çevre dostu tekne ve yat kullanımını anlatan 20 adet video hazırlanacak. Bu videolarda insan hakkı olarak çevre hakkının anlamından doğa ve biyolojik çeşitlilik koruma kavramına, denizlerdeki biyolojik çeşitlilikten deniz ekosisteminin sağladığı faydalara, teknelerde atık tiplerinden bu atıkların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm yöntemlerine, teknelerde zımparalama, tekne boyama, zehirli boyalar ve yağ sızıntılarından doğa dostu yöntemlere, kullanılan malzemelerin zararları ile doğaya uyumlu temizlik malzemelerinin nasıl seçileceğinden materyale göre doğaya uyumlu alternatif temizleyici hazırlanması yöntemlerine, doğru demirleme yöntemlerinden özel çevre koruma bölgelerinde şamandıraların bulunduğu bölge bilgilerine, kirletme yasağı, bertaraf etme yükümlülüğü ve cezalardan deniz kirliliği ile ilgili şikâyetlerin ihbarına, deniz canlılarına rahatsızlık verilmesi ve zararlarından mesafe koruma vb. dikkat edilecek hususlardan teknelerde hızın ekosisteme zararına, uygun hız limitinden gürültü kirliliğinin zararlarına ve yakıt çeşitlerinden teknelerde yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuda bilgilendirme yapılacak.

Videolar, sosyal medya hesaplarının yanı sıra yat kiralama acentelerine ulaştırılmak üzere TÜRSAB Muğla Temsilciliği’ne, marinalarla paylaşım yapılması adına Deniz Turizmi Birliği Derneği’ne, bunların yanı sıra TURMEPA, Türkiye Yat Kaptanları Derneği, Mavi Bayrak Türkiye-Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve konsolosluklarla paylaşılacak.

Vira Haber