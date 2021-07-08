Kurumsal Etkinliklerde Antalya ve Kıbrıs’a Alternatif: Cruise Gemileri

‘’Zamanın ötesinde bir MICE deneyimine hazır mısınız’’ sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ace of Mice Fuarı, kruvaziyer sektörünün deneyimli isimlerini buluşturdu. Etkinlik, toplantı ve kongre sektörüne hitap eden fuarda düzenlenen ‘’Galataport Cruise’da Mice Oturumu’’, cruise turlarının etkinlik planlamalarında yeni bir trend olacağını işaret etti. Türkiye kruvaziyer sektörünün köklü firmalarından olan Karavan Cruises’un Yönetim Kurulu Üyesi & Başkan Yardımcısı Gianluigi Baltazzi, mice etkinlikleri denince bugüne kadar akla hep Antalya ve Kıbrıs geldiğini, ancak kurumsal firmaların bundan sıkıldığını ve yeni arayışlar içinde olduğunu belirterek cruise gemilerinin yeni bir soluk olacağını kaydetti. Baltazzi, İstanbul’a kazandırılan Galataport limanının homeport olarak faaliyet göstermesiyle birlikte kruvaziyer sektörünün ülke ekonomisine girdilerinin artacağını, mice’da cruise eğiliminin artmasıyla da bunun daha da gelişeceğini söyledi.

Karavan Cruises’un genel satış acenteliğini yaptığı uluslararası cruise firması Celestyal Cruises’un Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise cruise gemilerinin, kurumsal markalara sağladığı avantajlara dikkat çekti: ‘’Gemilerde sağlık kongreleri yapabilirsiniz. Markanızın, ürününüzün lansmanlarını planlayabilirsiniz. Personel motivasyon eğitimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir gemide markanız özelinde her türlü branding yapmak mümkün, gemiyi baştan sona temanıza uygun giydirebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken kurumsal markalar iş ortaklarıyla birlikte reklam girdileri elde edebilir. Gemi konseptimiz, kurumsal etkinlik planlayanların tüm ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir ürün. Her şeyin bir arada olması etkinliğinizi tek kalemde tek bir bütçeyle yapabilme ve tek bir iletişim üzerinden organizasyonunuzu kontrol edebilme avantajı sunuyor. ‘’

Celestyal Cruises olarak düzenlenen Yunan Adaları turlarının; mice etkinlikleri için kurumlara sıra dışı bir destinasyon imkanı sunduğunu belirten Özgü Alnıtemiz, ‘’Galataport’a ilk uğrak yapan gemi şirketi olacaktık ancak pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Operasyonlarımızı askıya aldık, bu süreci yeniden yapılanma ve önlemlerimizi geliştirmekle geçirdik. Şimdi yeniden turlarımız başladı, en kısa zamanda Türkiye limanları da bu rotada aktif olacak. Celestyal Cruises olarak önceki yıllarda kurumların ihtiyaçları doğrultusunda tercih ettiği bir cruise gemisiydik. İlaç sektöründen pedodontiye, dermatolojiden yerel yönetimlere kadar değişik alanda faaliyet gösteren kurumlar için toplantı, kongre ve motivasyon etkinlik çözümleri ürettik. Sıra dışı tema ve konsept arayan projelere mekan olduk; Mübadele Gemisi olduk, Gençlik ve Barış gemisi olduk. Gemilerimiz içinde sunduğu çok yönlü salonları ve alanları, SPA’sı, lounge’ları, değişik alanlardaki hobi etkinlikleri ile her türlü temaya hizmet edebiliyor. Dileyen kurumlar gemilerimizi tümüyle kiralayabiliyor. Saygınlığını ve güvenilirliğini 30 yılı aşkın köklerinden alan Celestyal Cruises, golobal şirketlerin de ilk tercihlerinden. Yunan Adaları destinasyonu; tüm zamanların yükselen değeri. Santorini ve Mikonos’ta uzun konaklamalı turlarımız; en sevilen Girit, Rodos, Atina ve bu yıl rotaya eklenen Selanik kara turları; liman vergileri, sınırsız yiyecek içecek dahil paket fiyatlar, uçağa binmeden yakın limandan biniş yapma imkanı, Türkçe rehberlik hizmetlerimiz gibi pek çok avantaj da kurumlara düşük bütçeyle yüksek kalitede etkinlik düzenleme fırsatı sunuyoruz.’’

Vira Haber