Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak’ta sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, dalga nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirlendi. Zonguldak Limanı'nda da etkili olan dalgalar mendireği aştı. Soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vira Haber