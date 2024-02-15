İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Dalgalar Mendireği Aştı
Dalgalar Mendireği Aştı

Dalgalar Mendireği Aştı

Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren sağanak ile etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Liman Caddesi’nde dev dalgalar mendireği aştı.

A+A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak’ta sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, dalga nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirlendi. Zonguldak Limanı'nda da etkili olan dalgalar mendireği aştı. Soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vira Haber 

Bu haber toplam 25 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.