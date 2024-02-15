Global Ports Holding, San Juan’da Operasyonlarına Başlıyor

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH)’nin %100 bağlı ortaklığı San Juan Cruise Port LLC (“SJCP”), dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı Karayipler’de ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı’na yönelik yatırımın ilk aşamasına ilişkin proje finansmanını tamamladı. Limandaki operasyonlarına başlayan SJCP, GPH portföyündeki en büyük üçüncü liman olan San Juan Kruvaziyer Limanı’nı 30 yıl süreyle işletecek.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Bu finansal işlemin başarıyla tamamlanması hem şirketimiz hem de Porto Riko için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu işlem, ikonik San Juan kruvaziyer limanını tüm Porto Rikolular'ın yararına olacak şekilde, Karayipler kruvaziyer endüstrisinde üstün konumuna getirmek için sahip olduğumuz planları hayata geçirmeye başlamamızı sağlayacak. San Juan Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması ile birlikte yıllık hizmet verdiğimiz kruvaziyer yolcu adedini dünya genelinde yılda 20 milyona çıkaracağız” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH)’nin %100 bağlı ortaklığı San Juan Cruise Port LLC (“SJCP”), Karayipler’deki ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki kruvaziyer limanına yönelik 187 milyon dolarlık proje finansmanını tamamladı. Böylece limandaki operasyonlarına başlayan SJCP, San Juan Kruvaziyer Limanı’nı 30 yıl süreyle işletecek.

San Juan Kruvaziyer Limanı, GPH’nin portföyündeki en büyük üçüncü liman oldu. Aynı zamanda dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyan Karayipler’de Antigua ve Nassau’nun ardından üçüncü liman da portföye katılmış oldu. Yapımının tamamlandığı 2019 yılında 2,2 milyon yolcuya ev sahipliği yapan San Juan Kruvaziyer Limanı, Doğu ve Güney Karayip güzergahlarındaki kilit konumu nedeniyle Karayipler’de stratejik öneme sahip. San Juan ile birlikte GPH’nin küresel kruvaziyer yolcu pazarında payı yüzde 15’e yükselmiş oldu.

S&P’den yatırım yapılabilir notu aldı

SJCP proje finansman sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Porto Riko Limanlar Otoritesi ("PRPA") ile yaptığı PPP Anlaşması uyarınca limanın altyapısını onarmaya, yeniden inşa etmeye ve iyileştirmeye yönelik yatırım planına da başlayacak. Gerçekleştirilen finansal 187 milyon dolarlık işlem Barclays Capital Inc. tarafından üstlenilen ve ABD yerel yönetim tahvil piyasasına yönelik 110 milyon dolarlık tahvil ihracını içeriyor. Aynı zamanda, büyük ABD'li kurumsal yatırımcılara özel olarak 77 milyon dolarlık tahvil ihracı da bu finansal işlem içerisinde yer alıyor. Sağlanan finansmanın tamamı Standard & Poor's tarafından "yatırım yapılabilir" olarak derecelendirildi.

SJCP ilk aşamada Porto Riko Liman Başkanlığı'na 77 milyon ABD Doları tutarında bir ücret ödeyecek. Yatırımın ilk aşamasını, 4. Rıhtım ile Pan Amerikan rıhtımlarında önemli altyapı geliştirmeleri, terminal binaları ve yürüyüş yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık kısım oluşturuyor. Ayrıca yatırım, proje finansmanı için işlem masraflarını, rezerv hesaplarını ve elde edilen gelirlerin diğer kullanımlarını içeriyor.

Yılda 20 milyon yolcuya hizmet verecek

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Bu finansal işlemin başarıyla tamamlanması hem şirketimiz hem de Porto Riko için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu işlem, ikonik San Juan kruvaziyer limanını tüm Porto Rikolular'ın yararına olacak şekilde, Karayipler kruvaziyer endüstrisinde üstün konumuna getirmek için sahip olduğumuz planları hayata geçirmeye başlamamızı sağlayacak. San Juan Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması ile birlikte dünya genelinde yılda 20 milyon kruvaziyer yolcusuna hizmet vereceğiz. Aynı zamanda dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’de varlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Gelecek dönemde de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi unvanımızı korumak için akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber