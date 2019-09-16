Dalgıçlar doğa için daldı, denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde balıkçılarla bir araya gelen dalgıçlar, balıkçı tekneleri ile açıldıkları denize dalarak çöp topladı. Dalgıçların denizden çıkardığı çöpleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kocaeli'de dalgıç ve balıkçılar doğa için bir araya geldi. Başiskele ilçesinde sahilde buluşan onlarca dalgıç ve balıkçı denize açılıp, denizin dibinden çöp çıkarttı. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde sahile gelirken, balıkçılar ise tekneleri ile sahile yanaştı. Yapılan hazırlıkların ardından dalgıçlar bot ve balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Denizin farklı bölgelerine dağılan tekne ve botlardan denize atlayan dalgıçlar çöp toplamak için denize daldı. Yaklaşık 1 saat boyunca denizde kalan dalgıçlar denizin dibinden çıkardıkları çöpleri balıkçı teknelerine koydu. Aralarında kadın ve çocukların olduğu dalgıçlar, denizde çöp ararken, sahili dolduran vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Vatandaşlar, dalgıçların çıkarttıkları çöpler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çöp için dalan dalgıçlar ve balıkçı tekneleri ise havadan görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren dalışın ardından dalgıçlar, topladıkları çöplerle birlikte sahile döndü. Dalgıçlar denizden çıkarttıkları pet, cam şişeler, araç lastiği, plastik çöpleri teknelerden alarak sahile yığdı. Dalgıçların çıkarttığı çöpleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar dalgıçların çıkarttıkları çöpleri cep telefonları ile görüntüledi. Dalgıçlar ise temizledikleri denize tekrar girerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgıçların topladığı çöpler daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

"İnsanların gelecek nesilleri düşünmeleri lazım"

Su altından onlarca atık ve çöp toplayan Melek Demirtaş, insanların çevre karşısında duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek, "Denizden çöp toplamaya çalıştık ama hava şartından dolayı deniz altında görüş mesafemiz kısıtlıydı. Ama topladığımız çöpleri karaya çıkarttık. Çok kötü yani. Büyük bir kanalizasyon borusu çıkarttık. Ağaç parçası ve bir plastik kova çıkarttık. Biz ne kadar doğayı korumaları yönünde inşaları uyarsak da onların içinde olması lazım. Gelecek nesli düşünmeleri lazım. Eğitim şart diyorum. Çocukları bu konuda yönlendirmemiz lazım. Onlara öğretmezsek hiçbir şey olmaz" dedi.

Vira Haber