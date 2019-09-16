AB'den Aramco'ya itidal çağrısı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Avrupa Birliği , Suudi Arabistan'ın petrol devi şirketi "Saudi Aramco"ya düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek itidal çağrısı bulundu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada "Bölgede gerginliğin yüksek seyrettiği bu dönemde, saldırılar diyalog ve gerginliği azaltma girişimlerine zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Saldırıyı Yemen'deki iç savaşta faaliyet gösteren Zeydi grup Husiler üstlendi. Grubun sözcüsü rafinerilere 10 drone ile saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vira Haber