Kongo’da tekne battı: 36 kayıp
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde alabora olan bir teknenin batması sonucu 36 kişi kayboldu.
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Olayın başkent Kinşasa’ya yakın Kongo Nehri'nde yaşandığını belirten Ulusal polis sözcüsü Pierrot Mwanamputu, batan teknede bulunan 102 kişiden 76'sının kurtarıldığını kaydetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken kaybolanların ölmüş olabileceğinden endişe edildiği bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Kinşasa, Kongo Nehri, tekne kazası
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