Rus Donanması'ndan Akdeniz'de tatbikat

Kuzey Filosu'nun yaptığı açıklamalara göre Akdeniz'de gerçekleşen tatbikat, kruvazörün Vyazma adlı deniz tankerinden yakıt aldığı sırada gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada filodaki denizcilerin yakıt ikmali sırasında demirlenmiş şekilde bulunan gemilerde savunma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus Donanması Başkomutanı Vladimir Korolev, yapılacak askeri tatbikatın sinyallerini geçtiğimiz hafta vermişti. Korolev tatbikatla ilgili , "Rusya’nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetleri Akdeniz’de ilk kez tatbikat yapacak" açıklamasında bulunmuştu.

Vira Haber